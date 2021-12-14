19:09, Сегодня

Россия может иметь доступ к приложению "Дія": детали Среди десятков компаний, которые привлекали для предоставления услуг, оказались две российские

Россия может получить доступ к мобильному приложению "Дія", которому доверили личные данные миллионы граждан Украины. Такую информацию обнародовал интернет-ресурс Legal Informatics. Об этом стало известно в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Издание пишет, что среди десятков компаний, которые привлекали для предоставления услуг, оказались две российские. Обе теперь имеют доступ к технологиям создания "Дії", а также могут взаимодействовать с другими государственными информационными системами Украины.

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Самое интересное, что одна из этих компаний – ЕРАМ Systems – причастна к правительству России и разрабатывает программное обеспечение, в частности для Сбербанка России, ВТБ, Ростелекома и Яндекса, т.е. гарантированно подпадает под протекцию российской ФСБ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал проверить все данные, перед тем как делать окончательные выводы:

"Этот вопрос нужно задавать Кабинету министров. Аппарат СНБО занимается своими вопросами. Более того, если будут какие-то вопросы - это информация появилась сегодня, то надо разбираться - соответствует это действительности или не соответствует. В последнее время у нас очень много информации. Когда мы начинаем ее проверять, то, к сожалению или к счастью, она не соответствует действительности. Нас очень часто вводят в информационные процессы, поэтому нужно разбираться и выяснить, соответствует ли это действительности".

Напомним, Legal Informatics обнародовало расследование, где указано, что по обычной версии первую "Дію" разработала команда волонтеров EPAM (30-35 человек) полностью бесплатно в перерывах между своей основной работой в компании.

По этой же версии EPAM (известный оффшорный разработчик программного обеспечения с большими командами в России, Белоруссии и Украине) начал сначала (в 2019 году) сотрудничать с Минцифрой над техническим аудитом цифровых государственных сервисов.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что потенциальными пользователями приложения государственных услуг "Дія" могут быть 25-27 миллионов граждан.

"Есть несколько косвенных признаков, на которые можно ориентироваться (вычисляя количество людей, готовых установить "Дія" – ред.) – это количество онлайн-пользователей банков и финтех-компаний. Это аудитория, которая готова к использованию цифрового государства и электронных госуслуг. По моей оценке, объем пользователей, готовых использовать цифровые сервисы, – примерно 25-27 млн.

У нас сейчас 11,8 млн уникальных пользователей "Дії" и более 11,9 млн уникальных пользователей портала. Мы постепенно приближаемся к указанному числу", - сказал он.