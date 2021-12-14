18:31, Сегодня

Российские войска на границе с Украиной: Путин выдвинул требования Западу "Это в первую очередь шантаж в отношении Украины"

Вооружение и войска у границы Украины президент России Владимир Путин будет держать дальше. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Путин, если он начинает разговор с Байденом, будет держать вооружение и войска у нашей границы. Это ему что-то стоит, но для него гораздо важнее возможность влиять и постоянно подпитывать эти переговоры. И Владимир Зеленский сказал, что это шантаж в отношении Запада, но это в первую очередь шантаж в отношении Украины", - сказал он.

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"Что хочет сделать Путин? Он хочет поставить Запад на вилку. Если Запад идет ему на уступки – по меньшей мере на компромиссы, – то Путин выиграл. Если не идет, то Путин начинает ограниченные военные действия – и тогда Запад в сложной ситуации. В отличие от 2014 года угроза понятна, Запад не сумел ее остановить - тогда Запад слабый. Причем не только к Путину, но и Китаю. И Путин это хорошо понимает. Шантажируя нас и держа войска у наших границ, Путин хочет держать и нас, и Запад. Поэтому наша безопасность – это безопасность Запада", – рассказал Климкин.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Народный депутат Ирина Геращенко высказалась о последствии этих переговоров для Украины.

"Худшее уже происходит, на самом деле. Хочу подчеркнуть, что всегда, даже если нам будут рисовать розовые замки, хуже всего, когда об Украине говорят без Украины. Извините, это наша страна. Мы создатели своей судьбы. Я считаю, что Зеленский сейчас во время переговоров с Байденом должен поблагодарить нашего стратегического партнера за неизменную поддержку нашей территориальной целостности, суверенитета, но поставить очень четкую рамку: вы говорите об Украине, и мы настаиваем, чтобы это происходило только с Украиной", — сказала она.