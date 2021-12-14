17:53, Сегодня

Экс-глава МИД сказал, кого опасается Путин "Если мы сами себя не защищаем, нас никто не будет защищать"

Поддержка США для Украины важна, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Кого Путин одновременно и уважает, и опасается? Это Байден. Если посмотреть на Европу, то там, конечно, есть люди, с которыми он разговаривает – Макрон, Шольц. Но реально поставить "красные" линии, коридор Путину может только Байден. В этом смысле поддержка США для нас важна", - сказал он.

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"Но если мы сами себя не защищаем, нас никто не будет защищать. Если сами себе не помогаем, нам никто не будет помогать. Есть вещи, которые нужно было сделать на вчера или позавчера. И это вопрос нашего доверия к себе, поскольку мы спрашиваем себя или власть, сделали ли мы все, что от нас зависит", - рассказал Климкин.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Народный депутат Ирина Геращенко высказалась о последствии этих переговоров для Украины.

"Худшее уже происходит, на самом деле. Хочу подчеркнуть, что всегда, даже если нам будут рисовать розовые замки, хуже всего, когда об Украине говорят без Украины. Извините, это наша страна. Мы создатели своей судьбы. Я считаю, что Зеленский сейчас во время переговоров с Байденом должен поблагодарить нашего стратегического партнера за неизменную поддержку нашей территориальной целостности, суверенитета, но поставить очень четкую рамку: вы говорите об Украине, и мы настаиваем, чтобы это происходило только с Украиной", — сказала она.