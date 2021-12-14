16:53, Сегодня

Экс-нардеп рассказал, помогут ли США Украине завершить войну на Донбассе "Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность"

США являются сдерживающим фактором агрессии России. Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат VII-VIII созывов Юрий Бублик.

Также он ответил на вопрос, помогут ли США Украине завершить войну на Донбассе:

"Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность. Однозначно ответить сложно. С одной стороны – нет, не помогут, потому что в войне должны побеждать украинцы. С другой стороны - благодаря содействию США нам победить коварного агрессора будет легче", - сказал он.

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Напомним, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал, как новые санкции США могут повлиять на экономику России.

"Я бы хотел ответить тремя тезисами. Первый: как правило, санкции срабатывают в средне- и долгосрочном плане. Скажем, ждать краха российской экономики в результате введения санкций очень сложно. Вторая позиция: санкции должны продолжаться определенный промежуток времени, и только тогда они сработают. И третье: уже сегодня российская экономика находится под санкциями, начиная с 2014 года, и по оценкам даже российских экспертов, она теряет примерно 1,5% ВВП. Что это значит? Это значит, что без санкций российский ВВП рос бы на 1,5% больше, чем с санкциями", — объяснил он.

При этом российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что сейчас вопрос по "Северному потоку-2" для Украины совершенно несущественен.

"Идет эскалация угроз. Сейчас те 2 или 3 млрд долларов, которые Украина может не получить после 2024 года, абсолютно бледнеют по сравнению с тем, о чем договорились Байден и Путин. Вы понимаете, что это радикальный пересмотр системы отношений, который на уровне Ялтинско-Потсдамской системы?

Но только теперь договоренность об этом достигнута одним человеком, который сидел в Белом доме, и другим лицом, которое сидело в Сочи. Поэтому эту систему теперь правильно называть "Сочинско-Белодомовской" - она задумана в Сочи и осуществлена с помощью Белого дома. Это система раздела Европы, установления новых сфер влияния", - сказал он.