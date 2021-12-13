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Болезненная тема: экономист рассказал, какие санкции ощутимо ударят по России Игорь Бураковский прокомментировал подготовленный США пакет санкций

Как новые санкции США могут повлиять на экономику России, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Я бы хотел ответить тремя тезисами. Первый: как правило, санкции срабатывают в средне- и долгосрочном плане. Скажем, ждать краха российской экономики в результате введения санкций очень сложно. Вторая позиция — санкции должны продолжаться в течение определенного периода времени, и только тогда они сработают. И третье — уже сегодня российская экономика находится под санкциями, начиная с 2014 года, и по оценкам даже российских экспертов, она теряет примерно 1,5% ВВП. Что это значит? Это значит, что без санкций российский ВВП рос бы на 1,5% больше, чем с санкциями", — объяснил он.

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Эксперт рассказал, какие конкретно санкции ощутимо ударят по России.

"Если введут этот большой пакет санкций (США — ред.), ожидания российских экспертов состоят в том, что Россия будет терять 2-2,5% роста ВВП. И я хотел бы сказать, что в принципе ощутимо. Но важно, какими будут эти санкции. На сегодняшний день не введены санкции против непосредственно "Газпрома" и других больших компаний. Очень большой потенциал, который очень сильно ударит по России. Также вводить санкции нужно не только против конкретных людей, а и против членов их семей и в целом связанных лиц. Думаю, для российского истеблишмента это была бы очень болезненная тема. И, наконец, отключение России от системы SWIFT. Но тут, с одной стороны, российские банки и финучреждения потеряют ликвидность и конкурентоспособность. Но тем не менее, это не означает, что остановится банковская деятельность. Она продолжится в других форматах", — сказал он.

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Напомним, ранее в США рассказали, какими могут быть новые санкции против России. Они могут затронуть окружение президента Владимира Путина и энергетические компании, а также предполагать отключение России от системы международных платежей SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.