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Кто придет на смену Путину: Яценюк удивил заявлением Экс-премьер заявил, что не верит в демократическую Россию

Кто придет на смену президенту России Владимиру Путину, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Путин ошибался в отношении Украины 15 лет. Я хочу, чтобы он перестал ошибаться, знаете почему? Потому что я хочу, чтобы его уже не было. Но я хочу, чтобы мы не ошибались, в первую очередь. Даже если Путина не будет в Кремле, по моему мнению, Россия не изменится. Я так считаю. История показывает, особенности отношений между Россией и Украиной, что Россия всегда вела одну политику в отношении Украины: порабощение и захват. Вместо Путина придет другой Путин. Он может быть другого роста, другого вида, но его помыслы и действия будут такими же. К сожалению, я не верю в демократическую Россию", — сказал он.

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По словам Яценюка, борьба за независимость Украины еще не окончена.

"Мы являемся не просто свидетелями, а участниками того, что государство, которое восстановило свою независимость, с оружием в руках фактически впервые за нашу историю отбило российское нашествие и отстояло независимость. Наши внуки и правнуки будут читать исторические книги о событиях, участниками которых мы являемся. Но эта борьба еще вовсе не завершена. Ни Путин, ни его наследник планы в отношении Украины не изменят. И тут коллективный Запад тоже должен четко осознать: с россиянами нельзя разговаривать на языке, которого они не понимают. Для них понятна очень четкая силовая позиция", — сказал он.

Ранее российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что союзники Украины переходят на сторону агрессора.

"Никогда такой серьезной ситуации не было, потому что те, кого считали союзниками, оказались не союзниками, а перешли на сторону противника и открыли второй фронт против Украины. Это очень неприятная и тяжелая история, которую в Украине очень трудно принять в силу понятных причин. Тем не менее, если об этом не говорить, то никогда правильных решений принято не будет", — сказал он.