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Армия России дойдет до Киева через 6 часов — генерал Кривонос об угрозах для Украины "Задача №1 – начать войну, испугать руководство Украины"

Повышение уровня эскалации со стороны России может начаться с нанесения авиационных ударов и ударов высокоточным оружием. Об этом сказал в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" эксперт заместитель командующего сил специальных операций, экс-замсекретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

"Поэтому на определенных этапах не нужно разделять, что "фронт на фронт" и "участок на участок". На определенных участках накапливаются силы и средства, которые позволяют начать наступление, совершать определенные наступательные действия и окружать или достигать определенных вещей. Задание №1 – начать войну, испугать руководство Украины. От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря. Но правительство не учитывает, что еще есть украинский народ - его желание может не совпасть с желаниями испуганного правительства", - сказал Кривонос.

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По его мнению, россияне наблюдают, расколото ли украинское общество:

"Чего боятся россияне и не хотят? Они боятся подготовленного, обученного, мотивированного украинского народа. И задачи власти - и предыдущей, и этой - это нужно было делать. К сожалению, этого не делалось. И в течение 30 лет у нас любая власть, которая была, не работала над этим вопросом. Поэтому россияне смотрят и четко наблюдают - расколото ли наше общество, есть ли поддержка в обществе по вопросам борьбы до последнего и активной борьбы, есть ли вопросы расшатывания капитуляционных ситуаций. Поэтому задача №1 - это не только военные должны быть готовы, но и гражданские, потому что если в стране будет бардак, паника, то армия не сможет воевать, потому что армия своевременно не получит боеприпасы, продовольствие, живую силу и технику, а правительство и парламент за последние годы сделали многое не в пользу государства".

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.