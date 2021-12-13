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Байден отдал Украину Путину, Европу поделили - Илларионов "Это вопросы безопасности Украины"

Сейчас вопрос по "Северному потоку-2" для Украины совершенно несущественен, заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Идет эскалация угроз. Сейчас те 2 или 3 млрд долларов, которые Украина может не получить после 2024 года, абсолютно бледнеют по сравнению с тем, о чем договорились Байден и Путин сейчас. Вы понимаете, что это радикальный пересмотр системы отношений, который на уровне Ялтинско-Потсдамской системы? Но только теперь договоренность об этом достигнута одним человеком, который сидел в Белом доме, и другим лицом, которое сидело в Сочи. Поэтому эту систему теперь правильно называть "Сочинско-Белодомовской" - она задумана в Сочи и осуществлена с помощью Белого дома. Эта система раздела Европы, установления новых сфер влияния", - сказал он.

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"Все представители Белого дома заявили, что фактически приняли все требования Путина о том, что Украина не становится членом НАТО, ей не предоставляется ПДЧ, вооружение, не продвигается т.нз. "военная инфраструктура" и т.д. Это вопросы безопасности Украины. Это означает, что де-факто США в лице администрации Байдена согласились с Путиным о формировании новых разделительных линий в Европе. И это означает, что они согласились с тем, что теперь некоторые страны Европы, в частности Украина и Беларусь, не обладают полным суверенитетом. Администрация Байдена отдает, собственно говоря, Украину и Беларусь в сферу интересов путинской России", - рассказал Илларионов.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После этого 9 декабря состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.