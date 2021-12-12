22:55, Вчера

Байден хочет помогать Путину: Илларионов рассказал почему Андрей Илларионов рассказал, как Джо Байден относится к Владимиру Путину

Президент США Джо Байден с радостью сотрудничает с президентом России Владимиром Путиным — об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Путин неоднократно заявлял, что он лично и Россия под его руководством никогда не займет антикитайскую позицию. Поэтому любые надежды США, что Россия примет участие в американском альянсе против Китая, обречены. И шансов, что США этого не увидели и не понимают, нет. Значит, суть не в этом. Я думаю, дело в личном мировоззрении Байдена, для которого желания, просьбы или требования Путина ложатся на подготовленную почву, которая есть у Байдена, но о которой он не готов публично говорить, потому что это произвело бы эффект разорвавшейся бомбы для американского общества", — сказал он.

Читайте также: На переговорах с Байденом Путин получил жесткое сообщение: детали от экс-министра

По словам Илларионова, у американского президента есть личная симпатия к российскому коллеге.

"Байдену комфортно работать с Путиным. Ему приятно и интересно работать с Путиным. Он чувствует в Путине родственную душу. Поэтому ему хочется помогать Путину и делать с ним то, что тот делает. Но ему по внутриполитическим и международным соображениям трудно быть инициатором каких-то международных вещей, и он передает инициативу Путину и сам соглашается. Мол, есть такая позиция Путина, давайте ему поможем, найдем компромисс и так далее. То, с какой радостью, готовностью и скоростью он идет на любые пожелания Путина, говорит о том, что это отвечает его глубинным интересам в его представлении о том, каким может или должен быть окружающий мир. Мы видели, как они оба себя ведут во время этого видеозвонка. Насколько расслабленными и удовлетворенными были обе стороны", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После этого 9 декабря состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.