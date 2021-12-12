22:09, Вчера

Беседа Байдена и Путина – это попытка нового сговора: Илларионов предупредил Украину Экс-советник Путина рассказал, чем грозят Украине прошедшие переговоры двух президентов

Что произошло во время видеоразговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"С моей точки зрения, это была попытка нового "Мюнхена". Под первым я имею в виду Мюнхен 38 года, сговор тогдашних великих держав Европы по поводу судьбы Чехословакии. Когда четыре ведущие державы — Германия и Италия с одной стороны, Франция и Великобритания с другой стороны — думали, что они решают вопросы безопасности Европы и избегания крупномасштабной или даже мировой войны, и решили заплатить за это агрессору безопасностью Чехословакии, передав Судетскую область Гитлеру, что, как мы знаем, не только не остановило войну, а и подтолкнуло к ее дальнейшему развитию", — сказал он.

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По мнению Илларионова, такая же опасность теперь висит и над Украиной.

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, — это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена. И мы видим, что во время этого телефонного разговора 7 декабря произошло предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами о формировании байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", — сказал он.