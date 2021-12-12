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На переговорах с Байденом Путин получил жесткое сообщение: детали от экс-министра Россия получила сигнал от США, что Запад отступать перед агрессором не намерен, сообщил Омелян

Во время переговоров президента США Джозефа Байдена и президента Владимира Путина, глава Белого дома дал понять коллеге из РФ, что отступления перед российской агрессией не будет. Об этом сообщил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Во-первых, мы не увидели совместного заявления Путина и Байдена. Были разные заявления. Каждое заявление отмечало свою позицию без намека на компромисс. Второе, мы действительно видели в пятницу эскалацию относительно ситуации в Азовском море, когда около 70% акватории было заблокировано российскими вооруженными силами. Хорошо, что нашему кораблю, это было поисковое судно "Донбасс", ничего не угрожало, это была просто информационная "утка" россиян. Однако волна не спала, и в пятничном заявлении российского МИД было четкое обращение к Западу, что, мол, ребята, вы, пожалуйста, проанализируйте результаты саммита НАТО 2008 года, и уберите упоминание о приглашении Украины и Грузии к членству в НАТО, потому что иначе будет плохо", — сказал Омелян.

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Экс-министр отметил, что Россия может иметь агрессивные планы не только на Украину, но и на Европу. По его словам, Джозеф Байден дал России понять, что ответ на агрессию будет жестким.

"Какую цель преследует Россия? Если они хотят, чтобы Украина вообще не претендовала на членство в НАТО и ЕС, дальше они хотят Украину оккупировать, дальше они подходят к Польше. Что дальше? Запад должен идти по логике Мюнхенского соглашения прошлого века, а дальше все отдавать, и отдавать, и отдавать, пока не дойдут до Парижа? Я думаю, что Запад это понимает, и поэтому то, что я вижу из переговоров с внешней стороны, Байден достаточно жестко сообщил Путину, что отступления не будет, и если будет война, то будет очень жесткий ответ с расширением американского контингента в восточной Европе", — сказал Омелян.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.