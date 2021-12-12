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Путин сильно боится – Яковина о конфликте с режиссером Сокуровым Сокуров своим заявлением пошатнул веру Путина в самого себя, отметил международный обозреватель

Российский режиссер Александр Сокуров предложил президенту России Владимиру Путину отпустить из состава России регионы Кавказа, а также в целом жестко раскритиковал политику Российской Федерации. Как воспринял такое заявление Путин, рассказал в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" международный обозреватель Иван Яковина.

"Сокуров в своем выступлении затронул две важнейшие темы. Первое - это тема взаимоотношения русских и народов Северного Кавказа. Вторая тема была в отношении многочисленных диктаторов по всему миру, которые фактически находятся на российском содержании. По первому вопросу режиссер сказал, что Москве нужно отпустить на свободу те народы Кавказа, которые ментально уже совсем отделились от России. По его словам, россияне также поддерживают такое отделение. И в этом, самое интересное, Сокуров прав, и это очень пугает Кремль. Потому что для Владимира Путина покорение Кавказа - это основа его президентского мифа, он на этом пришел к власти. Я бы даже сказал, что это фундамент его президентской идентичности, его легитимности. И тут нашелся Сокуров, который говорит, что завоевание не нужно было тогда, и не нужно сейчас. Отсюда выходит, что это покорение, которое является центральным мифом власти российского президента, полная ерунда, не имеющая никакой ценности ни для тех, кто покорял, ни для тех, кого покоряют", — сказал Яковина.

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Международный обозреватель обратил внимание на то, что слова Сокурова задели Путина "за живое".

"На президента РФ выступление Сокурова оказало ошеломляющее действие. Он очень разозлился, поменялся в лице, начал грубо обрывать Сокурова, едва сдержался, чтобы не накричать на него. Путин всегда переживал, что кто-то начнет ставить под сомнение его наследие, поэтому в России есть уголовная статья ровно за те слова, которые сказал Сокуров. В своей ответной речи Владимир Путин "наехал" на Сокурова за то, что тот выступил гласно", — отметил обозреватель.

Он рассказал, что проблема межнациональных трений в России сегодня очень актуальна. Однако глава Кремля надеется, что это "пламя" погаснет само.

"Путин считает, что если о проблеме, которая существует, просто промолчать, то она исчезнет, или о ней забудут, или это проблема станет нормой. Но это не так. Сейчас в России из-за межнациональных трений регулярно происходят массовые побоища на национальной почве, но признание этой проблемы означало бы потерю Путиным легитимности... Поэтому с таким раздражением он отреагировал на слова Сокурова. Он их воспринял, как выпад против лично себя", — сказал Яковина.

Российский режиссер, по словам обозревателя, заявил, что Россия должна прекратить содержать диктаторов в чужих странах. И для Кремля является плохим сигналом то, что большинство россиян поддерживают такой тезис.

"В своем выступлении Сокуров усомнился, что Россия должна содержать диктаторов в чужих странах по всему миру, и вообще захватывать эти страны. 90% россиян поддержали идею про прекращение помощи Лукашенко, Мадуро и Асаду. Но для Путина поддержка людоедов по всему миру - это важнейшая часть его президентства, важнейшая часть его программы по противостоянию Западу. А тут какой-то режиссер рассказал, что все это никому не надо, и всех это достало. Под вопрос ставится главнейшие достижения 15 лет президентства Путина, а также его грандиозные цели на ближайшее время, например, таких, как захват Украины", — сказал он.

Яковина отметил, что Путин боится обнаружить, что делал во время президентства критические ошибки. Чтобы обсудить это, глава Кремля пригласил режиссера к двустороннему разговору тет-а-тет.

"Для Путина важно знать, что он не совершает никаких ошибок. Соответственно выступление Сокурова пошатнуло веру Путина в самого себя. Однако он не сказал режиссеру, что тот неправ, он не стал отмахиваться от Сокурова, он предложил ему встретиться, чтобы обсудить эту тему в двухстороннем диалоге, без посторонних глаз. В Сокурове Путин в данный момент разглядел тот самый глубинный русский народ, который почти всегда молчит, а точнее сказать - безмолвствует. Но сейчас народ высказал свои претензии по двум очень важным вопросам, а "царь" (Путин - ред.) пока не ответил. Чем дольше будет тянуться время до разговора Путина и Сокуровым, тем активнее будут вестись в российском обществе разговоры о необходимости отделения Чечни, о необходимости помогать Лукашенко, о тех самых темах, которые затронул Сокуров",- отметил международник.

Также Иван Яковина сообщил, что у Александра Сокурова могут теперь быть в России неприятности.

"Я надеюсь, что у Сокурова получится от имени народа убедить Путина, что пора прекращать войны по всему миру, пора заняться собственными делами, российскими делами. Если это получится, то возможно и вторжения в Украину не будет. Но если не получится, то, я боюсь, у Сокурова возникнут огромные неприятности, поскольку он заставил публично Путина усомниться в самом себе", — сказал обозреватель.

Напомним, 9 декабря в ходе заседания Совета по правам человека с участием президента Путина режиссер Сокуров заявил о кризисе федерализма в стране. Он предложил "отпустить" тех, кто не хочет жить с Россией. Путин в ответ заявил, что Сокурову "есть, за что извиниться", и назвал его выступление "манифестом и набором проблем и страхов". Позже режиссер Александр Сокуров заявил, что огорчен тем, как прошел его диалог с президентом России Владимиром Путиным на заседании СПЧ. Сокуров счел, что резкий ответ Путина обусловлен тем, что президент неправильно понял его слова.