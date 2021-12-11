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Бойкот Олимпиады: к чему приведет конфликт США и Китая Официальные лица Америки полностью проигнорируют главный турнир зимнего сезона

Бойкот США и некоторых других стран Европы Олимпиады-2022 в Китае позволяет надеяться на то, что мир не будет бесконечно выбирать между деньгами и ценностями именно деньги, а не ценности. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Сейчас в Европе и США частным компаниям становится все более выгодно продавать свои товары немножко дороже, но без негативной этической нагрузки, вроде использования рабского труда. В конкурентной борьбе между низкой ценой и высокими принципами впервые в истории человечества принципы начинают побеждать. И это очень плохие новости для диктаторских режимов по всему миру. Очень скоро может выясниться, что их товары, какими бы дешевыми и качественными они не были, просто не будут покупать по этическим соображениям", - говорит он.

Впрочем, по словам журналиста, китайские власти пока не спешат решать проблему с нарушениями прав человека. Вместо этого с Китая слышатся угрозы в сторону стран, чиновники которых решили не приезжать на Олимпийские игры.

"Вместо того чтобы облегчить страдания уйгуров и отпустить их из концлагерей, Китай пытается отомстить США, пообещав, что американцы и их союзники жестоко заплатят за свой демарш и бойкот Олимпиады", - отметил он.

Напомним, за два месяца до Олимпиады США объявили о бойкоте Пекина-2022. Американские спортсмены едут в Китай без ограничений, а вот официальные лица полностью проигнорируют главный турнир зимнего сезона.

Официальная причина – нарушение прав человека в Китае. Речь идет об ущемлении прав уйгуров – коренного населения крупнейшего региона Китая. В Китае для уйгуров создали лагеря перевоспитания, куда свозят всех уйгуров под предлогом борьбы с экстремизмом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении провести Олимпийские игры в Украине.

"Большая мечта — это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", — цитирует его слова пресс-служба президента.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина хочет провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

"Через 10 лет в Украине многое может измениться. Мы уверены, что изменится. Мы будем развиваться, Украина вернется к нормальной жизни. Поэтому у нас есть такая амбициозная цель — провести в Украине Олимпийские игры. Когда-то в 2004-2005 году, когда был президентом Федерации футбола Григорий Суркис и он привел в Украину Евро-2012, тоже многие не верили, что в Украине может состояться такой спортивный форум. Но он прошел, причем на высоком уровне. Поэтому сейчас у нас есть такая высокая цель", — сказал он.