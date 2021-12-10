23:14, Вчера

"Россия еще более опасна": Климкин сказал, что нужно делать Украине "Как можно без нас определять судьбу Европы?"

Политика президента США Джо Байдена по отношению к президенту России Владимиру Путину - это политика кнута и пряника. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Снизить уровень напряжения, это всегда хорошо, хотя бы на короткую перспективу. На самом деле Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать как компромиссы, - убрали санкции с "Северного потока-2", по суверенному долгу. Они их отложили в другой пасьянс", – сказал он.

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По мнению Климкина, без Украины нельзя определять судьбу Европы:

"Политика Байдена относительно Путина - это политика кнута и пряника. Сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость. Но есть тревожные вещи - для меня это группа высокого уровня, которая будет обсуждать безопасность в Европе без нас и, например, без поляков, румынов. А как можно без нас определять судьбу Европы - даже если это не идет о каких-то "красных" линиях в отношении НАТО? У нас много союзников, которые тоже должны быть недовольны тем, что идет обсуждение между американцами и россиянами. Поэтому нам нужно "залезть" в этот процесс, быть в игре и активными в этом процессе".

Также он заявил, что США видят Китай как самый большой вызов XXI века.

"Россию же все рассматривают как упадочную страну, но из-за этого она еще более опасна. Поэтому я считаю, что демократии 100% не проиграют, но нам нужно выиграть. Для Украины это вопрос нашей жизни, существования. В этой борьбе мы должны быть с теми, с кем мы разделяем общие принципы и ценности. И, наконец, стать частью этого пространства", - отметил он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Народный депутат Ирина Геращенко высказалась о последствии этих переговоров для Украины.

"Худшее уже происходит, на самом деле. Хочу подчеркнуть, что всегда, даже если нам будут рисовать розовые замки, хуже всего, когда об Украине говорят без Украины. Извините, это наша страна. Мы создатели своей судьбы. Я считаю, что Зеленский сейчас во время переговоров с Байденом должен поблагодарить нашего стратегического партнера за неизменную поддержку нашей территориальной целостности, суверенитета, но поставить очень четкую рамку: вы говорите об Украине, и мы настаиваем, чтобы это происходило только с Украиной", — сказала она.