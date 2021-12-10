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Экс-однокурсник Путина рассказал, что означает защита Украины для США "Байден сплотил против Путина коалицию"

Разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным закончился в целом положительно. Такое мнение в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" высказал бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец.

"Путин не получил ничего от Байдена - никаких обещаний и гарантий. Напротив, Байден выложил на стол Путину перечень тех мер, которые будут предприняты против России в случае агрессии против Украины... Этот перечень мер таков, что Россия еще не видела. Более того, Байден сплотил против Путина коалицию, которая включает в себя НАТО и Европейский Союз. Последние 2 дня из Брюсселя, Берлина последовали заявления, которых не было со времен распада Советского Союза, - строжайшие предупреждения тех катастрофических последствий для России, которые произойдут в случае интервенции", - рассказал он.

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"В какую игру играет Кремль? Я думаю, что это гораздо большая игра, чем до сих пор мы обсуждали. Последние 3 дня из уст замминистра иностранных дел России, политолога, приближенного к Путину, прозвучало, что "Мы идем к Карибскому кризису"... Я считаю, что это стратегический блеф... Работа, по словам представителей США, после разговора Байдена с Путиным продолжается. Сейчас США вместе с союзниками по НАТО и ЕС финализируют те меры, которые будут в случае агрессии Путина применены", - сказал Швец.

По его мнению, ни о каком "сливании" Украины не может быть и речи:

"Для Америки Украина - это фактически второй Тайвань. Мы знаем, что главный стратегический противник США - это Китай. Россия - союзник Китая. Если, не дай Бог, Россия захватывает Украину, то на следующий день или через неделю, месяц Китай сделает то же самое с Тайванем. Если это произойдет, то такой страны, супердержавы, как США, существовать больше не будет. Поэтому вопрос о защите Украины для Администрации США - это стратегический вопрос, фактически вопрос противоборства с Китаем".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

По словам российского экономиста, экс-советника Путина Андрея Илларионова, США участвуют в масштабной дезинформационной кампании против Украины, цель которой - заставить Киев принять условия Минских соглашений в интерпретации президента России Владимира Путина.

"Это предложение было подтверждено во время визита Нуланд в Москву, во время визита директора ЦРУ Бернса в Москву, во время визита украинских руководителей в Вашингтон в начале ноября. И буквально несколько дней назад было подтверждено во время разговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Украины Кулебы в Стокгольме. После чего и Блинкен, и Кулеба выступили с сообщениями о том, что Минские соглашения - это единственный формат, единственное основание, которое обеспечит мирное существование", - заявил экс-советника Путина.