17:09, Сегодня

Путин сделал успешный ход по Минским соглашениям: чем ответит Украина "Мирное урегулирование" - что это значит?"

В переговорах с Россией у Украины есть преграды и проблемы, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" адвокат Юрий Белоус.

"Можно говорить о том, что у нас есть одна преграда и проблема. Преграда - это то, что Россия себя не считает участником конфликта и хочет посадить представителей непризнанных "республик" туда. Второй момент - если, допустим, в какой-то форме это будет согласовано, то какая повестка дня? То есть о чем говорить? Вот эти преграды для нас важны", - сказал он.

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"Мы должны прийти к чему-то. "Мирное урегулирование" - что это значит?.. Очень успешно Путин тактически на вот этих переговорах продвинул в повестку снова Минские соглашения и показал, что Украина их не выполняет, а также нас в неприглядном свете. Мы должны понимать, о чем с ними говорить, как их посадить (за стол переговоров - прим. ред.). Возможно, Офис президента и Зеленский сейчас забрасывают удочку и "щупают" дипломатически, информационно, общественно, как реагируют Россия, украинское общество, и как это дальше пойдет. А потом посмотрим", - рассказал адвокат.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что "нет противопоказаний" присоединения США к нормандскому формату.

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. Если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", — заявил и.о. директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.

Также член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу.

"Не прямо в минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст", — сказал он.