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Такого еще не было — журналист рассказал о санкциях против России Иван Яковина рассказал, напугали ли Россию возможные санкции от США

Напугал ли Россию новый пакет возможных санкций от США, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Я думаю, там все очень серьезно. Дело в том, что таких санкций до этого не было, это действительно очень мощные санкции, которые касаются как отдельных личностей — там 35 человек из так называемого "списка Навального", — так и целых секторов российской экономики. Я так понял, что для нынешней российской власти эти санкции оказались потенциально слишком сильным ударом, поэтому они решили, что нет, ни в коем случае сейчас нельзя доводить до их принятия. В принципе, это достаточно серьезная история", — сказал он.

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Яковина оценил вероятность, что Россию действительно отключат от SWIFT. Также он рассказал, как будет развиваться ситуация для Украины.

"Они сами назвали это "ядерной функцией", потому что это самое страшное, что они могут сделать. Это произойдет только в случае широкомасштабного вторжения в Украину. В других случаях, они сами дали это понять, скорее всего, нет. Это будет лишь угрозой. Есть два важных момента. Во-первых, Байден своими санкциями, которые он только показал Путину, но пока не стал вводить, дал некие гарантии безопасности Украине от вторжения. Я думаю, это на ближайшие несколько лет, как минимум до 2024 года, когда состоятся выборы одновременно в России, Украине и США. До него, я предполагаю, ничего не произойдет, а вот после — может. Сейчас, как мы видели, Байден все-таки решил надавить на Зеленского и выжать из него уступки по Минским соглашениям. Давление США на Украину будет нарастать", — сказал он.

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Напомним, ранее в США рассказали, какими могут быть новые санкции против России. Они могут затронуть окружение президента Владимира Путина и энергетические компании, а также предполагать отключение России от системы международных платежей SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.