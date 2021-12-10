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Скептичное отношение: дипломат рассказал о судьбе переговоров по Донбассу Олег Шамшур рассказал, помогут ли переговорные форматы по Донбассу решить главные вопросы

Что будет дальше с минским и нормандским форматом переговоров по Донбассу, рассказал в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

"Что касается минского формата, у меня с самого начала его работы было довольно скептичное отношение. Последний саммит в 2019 году показал границу потенциала нормандского и минского процесса. Понятно, что он еще может играть более-менее полезную роль как площадка для контактов, но абсолютно понятно, что он не может дать ответы на ключевые вопросы для безопасности и национальных интересов Украины. России этот формат был нужен, чтобы навязать хотя бы часть своего плана по урегулированию ситуации, и после того, как они столкнулись с более критическим отношением со стороны наших партнеров, они начали саботировать встречи в рамках нормандского формата", — сказал он.

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Дипломат отметил, что сейчас у Германии и Франции повысился интерес к переговорному процессу.

"Я думаю, некоторое время назад и Франция и Германия к минскому процессу были настроены скептически. Сейчас я вижу, что повысился интерес, но главное, чтобы минский формат не использовался по принципу нижайшего показателя, чтобы просто поддерживать видимость какого-то дипломатического процесса. Но я убежден, что принципиальные вопросы в минском формате решить нельзя. Сейчас намного важнее именно санкции и военно-техническая помощь Украине", — сказал он.

Добавим, в России заявляют, что именно Украина затягивает переговоры по Донбассу. В то же время именно Россия оттягивает встречу министров иностранных дел в нормандском формате. Германия и Франция настаивают, что организовать эти переговоры нужно в ближайшее время.

Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу.

"Не прямо в минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там, в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст", — сказал он.