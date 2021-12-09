22:05, Сегодня

Запад говорит с Путиным, а не с Зеленским: нардеп об опасности для Украины "Сегодня все понимают, что это агрессия Путина"

В условиях энергокризиса в Европе применение санкций против России - это значит бить по себе, заявила в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Ситуация иная, чем в 2014 году. Потому что тогда нужно было доказывать агрессию Путина и Российской Федерации. Это все-таки ядерное государство. Более того, это сегодня европейский монополист на рынке энергоресурсов. В условиях энергокризиса в Европе применение санкций против России - это значит бить по себе. Поэтому озвучиваются планы о более жестких санкциях", - сказала она.

Читайте также: Худшее уже происходит – нардеп о переговорах Байдена и Путина

"Сегодня все понимают, что это агрессия Путина, поэтому все говорят с Путиным. И, наверное, очень плохо, что не говорят с Зеленским, потому что Украина фактически потеряла собственную субъектность сегодня в этой сфере. Нашу судьбу сегодня решают без нас. И очень важно, какими будут эти решения", – отметила народный депутат.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.