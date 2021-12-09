19:52, Сегодня

Домой поедут тысячи трупов: Путину вынесли предупреждение "Мы будем землей и водой биться с врагом"

В Украине все понимают реальность угрозы войны с Россией. Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Я скажу откровенно: не верю в широкомасштабное наступление. Я знаю, какую цену Путин заплатит за такое вторжение, потому что трупы российских солдат поедут туда тысячами. Мы будем землей и водой биться с врагом, если потребуется. Это будет, безусловно, трагедия и крах для России", - отметил он.

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"Что мы видим? 2 месяца у нас ситуация напряженная, а мы не слышим ни слова от руководства государства - в лице президента, других руководителей - о том, как страна должна действовать, если вдруг завтра сюда пойдут российские танки", - говорит он.

По словам Шкиряка, у Путина единственная цель – прекращение существования Украины как независимого государства:

"Мы понимаем, что здесь не вопрос истерии или паники? Мы 8 лет в войне и никто сегодня не даст гарантию - ни один человек, - что завтра психопату Путину придет в голову. Не плюнет ли он на жизнь своих граждан, своих солдат, как Сталин это делал во время своего правления, и не бросит их в очередной раз убивать украинцев с целью порабощения нашего государства? У него имперская цель единственная - прекращение существования Украины как независимого государства. Он не свернет с этого пути".

Отметим, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что вооруженных сил РФ, сосредоточенных на украинской границе, не хватит для полномасштабного вторжения в Украину.

Он объяснил, что на границе с Украиной сосредоточено около 92-х тысяч российских войск, однако они не подготовлены к полномасштабному ведению войны.

"Это те воинские части, которые находятся в местах постоянной дислокации с 2014 года. Это участок от Беларуси и до Кавказа. За время, пока на украинской границе нагнеталась ситуация, увеличение произошло примерно на 3 тысячи - это ничто, если мы говорим о полномасштабном вторжении, как его рисуют на картах", — сказал Костенко.

Ранее глава Национального корпуса Андрей Билецкий сказал, что не сомневается в планах Путина установить полный геополитический контроль над Украиной.

"Я глубоко убежден, что РФ планирует установить полный геополитический контроль над Украиной военным способом. Когда это произойдет - зачем нам думать? Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним - фонетическим развитием сектора безопасности", — сказал он.