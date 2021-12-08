16:17, Сегодня

Беседа Байдена и Путина: дипломат поделился выводами "Ситуация приобрела новые черты"

Угроза вторжения России на территорию Украины не исчезла. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Даниил Лубкивский.

"Ситуация приобрела новые черты и имеет интересное политическое развитие", - отметил он.

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Также он рассказал о выводах после вчерашнего разговора президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина:

"Самое важное, что Украина не одна, не осталась наедине с российским агрессором, и пользуется поддержкой и США, и всех наших западных партнеров... США продемонстрировали, что они берут лидерство для сдерживания России. Они подтверждают свой статус лидера демократического мира... Есть консолидированная позиция западного мира и четкая ясность - кто агрессор, куда он направляется, на кого нападает и как с ним бороться", - рассказал дипломат.

По его мнению, политика Путина непредсказуема:

"Рациональная логика подсказывала бы спохватиться уже давно, но Путин руководствуется имперской логикой, которая презирает демократические ценности и цивилизованные принципы. Поэтому нужно констатировать и признать, что эта политика непредсказуема, поэтому сама по себе угроза не исчезла. Но эта консолидированная позиция, которую продемонстрировали Байден и наши западные партнеры, включая Украину, в значительной степени повлияла на позицию Кремля. Более того, Путин сегодня оказался в значительной степени в патовой ситуации... Тональность реакции Москвы достаточно истерична - они не сумели достичь того, чего хотели".

Также, по его словам, ни одна позиция для Украины не была сдана.

"В то же время прозвучал просто в лоб Кремлю перечень санкций, которые будут применены против России, если они продолжат агрессию. Это касается и ближайшего круга, и банковской системы SWIFT, и санкций против суверенного государственного долга России, и возможных секторальных санкций, и санкций против олигархата" , – рассказал Лубкивский.

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал, что президент России Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом пытался утвердить статус РФ как глобального государства.