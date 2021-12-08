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Переговоры Байдена и Путина: российский политик назвал конечную цель Кремля Илья Пономарев рассказал, что Путин планирует сделать с Украиной

О результатах переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина высказался в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев. В частности, он разделяет мнение, что Байден пошел на уступки, а Путин добился своего при помощи шантажа военной силой на украинских границах.

"Я думаю, что так оно и было, хотя бы потому, что инициатива в данном случае принадлежала Кремлю. Путин добивается того, что он хочет, вопрос только, что именно. Какой-то точной информации на эту тему нет. Моя основная версия — что он хочет добиться нейтралитета американцев в процессе поглощения Беларуси и шантажирует их наступлением на Украину, чтобы Байден не испытал нового внешнеполитического поражения после Афганистана. Думаю, то, что было предъявлено на этом разговоре, — что видите, 75% населения ОРДЛО получило российские паспорта, значит, они уже по факту проголосовали за то, чтобы вступить в Россию, и для России это естественный шаг — забрать эти территории", — сказал он.

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Пономарев рассказал, чего опасаться Украине.

"Я думаю, что перетягивание каната будет продолжаться. В конечном итоге задача Путина — добиться того, чтобы три славянские страны, Россия, Украина и Беларусь, были признаны Западом в качестве такого единого блока с главенствующей ролью Кремля. А каким способом он это будет осуществлять... Понятно, что Украина — это крепкий орешек, и я думаю, что поэтому сначала основная цель — это Беларусь, тем более, что это вопрос транзита его власти в 2024 году. Думаю, что это является основным направлением удара. А если удастся проглотить Беларусь, то и с Украиной будет проще", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", — сказал он.