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Итоги беседы Путина и Байдена: политтехнолог назвал важные маркеры Руслан Бортник рассказал, по каким признакам можно судить об итогах встречи президентов США и России

По каким признакам можно будет судить об итогах переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, рассказал в программе "Красные линии" на телеканале "Украина 24" директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Конечно, мы ждем официальные заявления сторон, но они будут "круглыми", не до конца понятными для общества. За чем я буду далее смотреть, чтобы понять, что произошло между Путиным и Байденом, какие будут маркеры? Прежде всего, нужно будет смотреть, будут ли запущены другие переговорные форматы — на уровне Государственного департамента, МИД России, госдепартамента администрации президента России. Минск и другие вопросы — там есть кибербезопасность, стратегическая стабильность, там множество вопросов. Будут ли запущены переговорные форматы и определены ответственные за них лица, которые должны будут наработать определенные документы, которые потом могут быть одобрены между странами", — сказал он.

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Также Бортник назвал еще несколько важных факторов.

"Во-вторых, увидим, что будет происходить с другими вещами. Видим, что происходит с "Северным потоком-2", скорее всего, США и Россия фактически согласовали запуск этого проекта. Но есть еще резолюция в Конгрессе относительно непризнания Путина президентом после 2024 года. Вот ее отзыв будет означать достижение стратегических договоренностей, неотзыв будет означать наличие только тактических договоренностей. Увидим, что будет по санкциям, я не говорю об отмене санкций, это нереально. Я говорю о новых санкциях. Любые старые санкции не работают через определенное время, их нужно постоянно обновлять. Посмотрим, будет ли запланирована следующая встреча президентов, это тоже очень интересно. Логично, если встреча была продуктивной, должна быть новая встреча президентов. И увидим риторику западных СМИ о военной интервенции России", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Ранее Руслан Бортник рассказал, что президент России Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом пытался утвердить статус РФ как глобального государства.