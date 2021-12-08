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Чего Путин добился от Байдена: обозреватель подвел итоги беседы "Кремль обозначает темы для переговоров"

Во время переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина понятно, что Байден не мог дать никаких гарантий, что прекратится военное сотрудничество Украины и США, Украины и НАТО. Такое мнение во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" выразил обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт.

"Совершенно очевидно, что Путин понимал, что Байден ему не может пообещать, например, что НАТО откажется от Бухарестского меморандума 2008 года, в котором Грузии и Украине обещают вступление в НАТО. Ясно, что Байден не мог дать никаких гарантий, что прекратится военное сотрудничество Украины и США, Украины и НАТО. Одновременно Путин показал своими действиями в последние дни... где он готов действовать и как готов обострить ситуацию. Он добился сейчас от Байдена того, что Америка продолжит с ним говорить", - рассказал он.

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"Интересно, что заявление Кремля, излагающее содержание встречи, раза в 3 длиннее, чем заявление Белого дома. Там очень подробно все расписано, включая даже то, что Байден угрожает санкциями, но "мы на это предъявили свои претензии". Это означает, что Кремль обозначает темы для переговоров. Ясно, что они будут говорить о чем-то практическом и параллельно, как они сказали, эксперты будут вести разговоры про "стратегическую стабильность", - отметил обозреватель.

По его мнению, пока идет разговор с Байденом, никакого вторжения в Украину не будет:

"Это будет совершенно очевидным подрывом доверия.... Но Путин будет держать "в кармане" какие-то новые требования и периодически возобновлять какую-то напряженность. Я думаю, что в какой-то момент это может вновь переместиться на восточную границу НАТО - к Литве и Польше, - где Лукашенко поддерживает напряженность. Совершенно очевидно, что теперь официальной позицией России является не просто недопущение Украины и Грузии в НАТО, но и попытка сделать так, чтобы военное сотрудничество Киева и столицы Альянса было минимизировано".

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал, что президент России Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом пытался утвердить статус РФ как глобального государства.