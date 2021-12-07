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"Ожидание возможной эскалации со стороны России есть": дипломат прокомментировал ситуацию "В последние недели увеличилось количество информационных и кибератак со стороны России"

Информация CNN о том, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины, свидетельствует об определенном предупреждении. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"В последние 2 недели в разы увеличилось количество информационных и кибератак со стороны России... С одной стороны можно воспринимать то, что заявляет CNN, как действительно поступившую им информацию. Но я все-таки считаю, что это информация, свидетельствующая о предупреждении, чтобы не совершать поездок, кроме чрезвычайно важных. Я это не воспринимаю, как "в ближайшие дни – российское наступление". Хотя наличие журналистов в Киеве, в частности CNN и других... свидетельствует о том, что ожидания возможной эскалации есть", - сказал он.

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Также он рассказал о возможных результатах сегодняшней встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным:

"Мы не услышим, что там говорили, еще, наверное, лет 20. Что касается результатов, я могу уже сейчас сказать, что... встреча будет проходить несколько часов... Я думаю, что мы ничего не услышим, что решено после этой встречи. Я считаю, что это промежуточный этап. Конечно, Путин будет настаивать на личной встрече в начале следующего года. Я соглашаюсь с тем, что Байден скажет то, что он согласовал с европейскими союзниками".

Напомним, CNN сообщило, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне угрозы нападения России. Отмечается, что планированием действий на случай "непредвиденных обстоятельств" руководит Пентагон.

Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении, хотя он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

Источники подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации. Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.

Ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден готов ужесточить санкции против России и увеличить помощь Украине из-за напряженной ситуации на украинско-российской границе.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.