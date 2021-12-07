17:44, Сегодня

Россия неспособна обеспечить безопасность Минских договоренностей - экс-нардеп "Нормандский формат возник не просто так"

Россия не может обеспечить безопасность Минских договоренностей. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Александр Бригинец.

"А поскольку Россия не может выполнить это, то и до выполнения политической части никогда не дойдет", - сказал он.

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По словам экс-нардепа, Нормандский формат возник не просто так.

"Он возник потому, что Путин считал президента Франции и канцлера Германии своими друзьями и союзниками. Мы помним, что эти страны не позволили нам получить ПДЧ в Бухаресте. И он (Путин – прим. ред.) так это воспринимает и был абсолютно убежден, что загнал Украину в ловушку, потому что есть Порошенко со своими желаниями, есть Путин, который знает, чего хочет, и 2 свидетеля, которые будут подыгрывать Путину. Но события так развивались в тот момент, что эти свидетели, которые должны были работать на Путина, вдруг начали работать на Украину", - сказал он.

Также Александр Бригинец рассказал о ключевом вопросе: готов ли сегодня обновить Нормандский формат Путин?

"Не готов. Почему? Потому что он сегодня не уверен, что, находясь в этом формате, будет иметь 3-х против одного", - сказал он.

Напомним, украинский дипломат Андрей Веселовский заявил, что встреча президентов США и РФ Джозефа Байдена Владимира Путина не сможет полностью снизить градус противостояния между Украиной и Россией.

По его мнению, напряженность на украинской границе сохранится и после онлайн встречи Байдена и Путина.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.