16:48, Сегодня

Возможное отключение России от SWIFT: банкир рассказал, о чем на самом деле идет речь "Значение SWIFT не преувеличено"

В США сегодня говорят, что речь об отключении России от SWIFT уже не идет. Об этом заявил в телемарафоне "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Речь идет об определенных санкциях в отношении банковского сектора, которые делают невозможным конвертацию рубля в другие валюты. Сейчас трудно сказать, что именно это будет, однако, так или иначе, это сильная санкция. Также немцы сказали, что "Северный поток-2" точно не заработает, если Россия будет атаковать Украину. Поэтому экономические аргументы – самые сильные", - сказал Фурса.

Читайте также: Возможное отсоединение России от SWIFT: дипломат рассказал о последствиях

Он также рассказал, почему страны не озвучивают о возможном отключении России от SWIFT:

"Возможно, потому, что хотят оставить на столе еще одно ружье, которое будет точно смертельным. Возможно, хотят делать это постепенно. Может, американцы недовольны тем, что делает Украина, например, в том, что происходит с обещанием по назначению антикоррупционного прокурора... Здесь, наверное, совокупность факторов".

По его мнению, значение SWIFT не преувеличено, потому что современная экономика глобальна:

"Внутри России что-то там может "ходить", но российская экономика, бизнес очень интегрированы во внешний мир. Тем более что Россия является экспортером многих сырьевых товаров".

Эксперт рассказал, видит ли он синхронность санкций США и Европы:

"Мы видим, что сейчас консолидированная позиция после публикаций в СМИ, что очень помогло, потому что испугало. И перед звонком Байдена с Путиным будут звонки с ключевыми европейскими партнерами... Я думаю, что есть определенная согласованность позиций".

Напомним, новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Также в США не исключают введения ограничений против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, в том числе против российских энергетических компаний и банков. Помимо этого, санкции могут коснуться российского госдолга.

Ранее экс-посол Владимир Ельченко заявил, что вопрос агрессии России в сторону Украины вышел на общемировой уровень.

"Эскалация на границе между Россией и Украиной уже достигла того уровня, когда каждый следующий шаг может привести к серьезным и даже трагическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Я думаю, что мы достигли того этапа, когда агрессия России против Украины уже превращается в вопрос мировой политики. В этом есть минусы и плюсы. Возможно, ситуация заслуживает того, чтобы вопрос агрессии России против Украины обсуждался на заседании Совета безопасности ООН", — сказал он.