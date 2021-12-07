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Возможное отсоединение России от SWIFT: дипломат рассказал о последствиях "Россия очень экономически интегрирована в западный мир"

Отсоединение России от международной платежной системы SWIFT - это "красная" линия, которую перейдет Запад с точки зрения Москвы, заявил в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

По его мнению, поэтому Москва будет считать, что она может действовать так, как это больше отвечает ее интересам.

"На самом деле Россия очень экономически интегрирована в западный мир. Экономически это был обмен, договоренность во время окончания "холодной" войны, что Россия становится ресурсной базой для Запада, а Запад делится технологиями и инвестициями, а взаимно они выстраивают единую систему безопасности. Сейчас фактически эта система идет на слом. И если Запад отсоединит Россию от SWIFT, то это означает, что Запад посылает сигнал, что такой системе пришел конец. Тогда Россия будет продолжать "проказничать" на международной арене... серьезно, применяя все направления - экономические и политические", - рассказал он.

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"Если говорить про Украину, то, скорее всего, я думаю, нападения не будет, а будет комбинированная атака, чтобы расшатать политическую ситуацию внутри Украины. Т.е. войска – это просто инструмент угрозы. Прямое вторжение может быть, но это самый плохой вариант для России", - отметил дипломат.

Также он сказал, чего ожидает от сегодняшнего разговора президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина:

"Обострения продолжатся, потому что стороны не договорятся. Разные позиции, разные подходы".

Напомним, новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Также в США не исключают введения ограничений против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, в том числе против российских энергетических компаний и банков. Помимо этого, санкции могут коснуться российского госдолга.

Ранее экс-посол Владимир Ельченко заявил, что вопрос агрессии России в сторону Украины вышел на общемировой уровень.

"Эскалация на границе между Россией и Украиной уже достигла того уровня, когда каждый следующий шаг может привести к серьезным и даже трагическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Я думаю, что мы достигли того этапа, когда агрессия России против Украины уже превращается в вопрос мировой политики. В этом есть минусы и плюсы. Возможно, ситуация заслуживает того, чтобы вопрос агрессии России против Украины был обсужден на заседании Совета безопасности ООН", — сказал он.