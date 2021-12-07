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Угроза нападения России: Байден вынесет Путину предупреждение США и НАТО не останутся в стороне, если Россия начнет новое вторжение в Украину, сообщил журналист

Байден во время диалога с Путиным может вынести предупреждение о том, что военная помощь Украине - не просто слова. Об этом сообщил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

"Путин неоднократно заявлял, что якобы существуют некие "красные линии", которые Россия выставляет США и НАТО. И главная "красная линия" - это Украина. Россия считает, что Украина находится в сфере их интересов, и все, что происходит в Украине, должно согласовываться с Москвой. Конечно, это невозможно. Любая российская пропаганда в Украине, любое политическое влияние постепенно сокращается. Нет шансов у России вернуть сюда свое влияние. Но они хотят продолжать эту войну, войну за влияние, войну за то, чтобы склонить нашу власть к пророссийской политике в разных отраслях. Соединенные Штаты и НАТО с такой повесткой дня не согласны. И сейчас надо отметить, насколько солидарно и мощно страны НАТО и США политически и информационно поддерживают Украину", — отметил журналист.

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Юрий Бутусов считает, что реальных результатов встреча Байдена и Путина не принесет.

"Все резко осуждают российские агрессивные планы. Неоднократно идут заявления, что любые силовые действия, военные действия против Украины, принесут полный разрыв отношений России с Европейским Союзом. Поэтому я уверен, что мы из этого кризиса выйдем сильными. Я не думаю, что переговоры Байдена и Путина могут закончиться реальным результатам, потому что Путин будет пытаться привести нам сюда Российскую империю. Он не смирится с тем, что Украина уже свободная и независимая страна. Думаю, что Байден предупредит Путина о том, что слова о военной помощи Украине - это не просто слова. Что за этим будут идти дальнейшие шаги", — сказал Бутусов.

Он также отметил, что если Россия решится на вторжение, военная помощь Украине также масштабно увеличится.

"В ноябре миссия НАТО и несколько миссии военных наблюдателей посещали Украину, Вооруженные силы. Они убедились, что здесь будет сопротивление, и продумывают, обсуждают конкретные планы по увеличению военной помощи. Я думаю, что если Россия действительно перейдет к какому-то наступлению, к каким-то полномасштабным действиям, то масштабы военной помощи Украине со стороны НАТО увеличатся", — подчеркнул журналист.

Отметим, что ранее экс-посол Владимир Ельченко заявил, что вопрос агрессии России в сторону Украины вышел на общемировой уровень.

"Эскалация на границе между Россией и Украиной уже достигла того уровня, когда каждый следующий шаг может привести к серьезным и даже трагическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Я думаю, что мы достигли того этапа, когда агрессия России против Украины уже превращается в вопрос мировой политики. В этом есть минусы и плюсы. Возможно, ситуация заслуживает того, чтобы вопрос агрессии России против Украины был обсужден на заседании Совета безопасности ООН", — сказал он.