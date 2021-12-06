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Угроза нападения России: в США готовы действовать решительно "В США серьезно воспринимают эту ситуацию"

В США понимают, что дестабилизация в Украине - это дестабилизация в Европе, заявила в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" журналистка Мирослава Гонгадзе.

"США делятся данными разведки как с украинским руководством, так и с европейскими партнерами. Последние, как мы видим в последнее время, уже также серьезно отнеслись к этой информации и координируют свой возможный ответ, если предстоят серьезные шаги со стороны России", - сказала она.

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"Высокопоставленный чиновник Белого дома, сказал, что США не принимают никаких "красных" линий и каждая суверенная страна имеет право определяться относительно своего направления развития и сотрудничества с другими странами. Сенаторы высказались за большую помощь Украине и защиту ее суверенитета. В США серьезно воспринимают эту ситуацию... Все понимают, что дестабилизация в Украине – это дестабилизация в Европе", – рассказала журналистка.

Отметим, что ранее экс-посол Владимир Ельченко заявил, что вопрос агрессии России в сторону Украины вышел на общемировой уровень.

"Эскалация на границе между Россией и Украиной уже достигла того уровня, когда каждый следующий шаг может привести к серьезным и даже трагическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Я думаю, что мы достигли того этапа, когда агрессия России против Украины уже превращается в вопрос мировой политики. В этом есть минусы и плюсы. Возможно, ситуация заслуживает того, чтобы вопрос агрессии России против Украины был обсужден на заседании Совета безопасности ООН", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.