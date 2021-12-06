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Байден пообщается с Зеленским после переговоров с Путиным: подробности В США говорят о том, что оставляют возможности для дипломатических переговоров

Российской эскалацией на границе с Украиной сильно обеспокоены в Вашингтоне. Об этом заявила в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" журналистка Мирослава Гонгадзе.

"Сегодня, со ссылкой на чиновников Белого дома, я могу сказать, что есть информация о том, что россияне уже усиливают свои тактические батальоны на границах с Украиной. И это действительно очень опасная ситуация", - сказала она.

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По ее словам, как говорят в Совете национальной безопасности США, Россия делает эскалацию в социальных медиа и других медиа с очень похожей пропагандой, которая была в начале 2014 года во время захвата Донбасса и Крыма.

"Если говорить о телефонных разговорах, то точно они будут. Глава Госдепа Энтони Блинкен должен говорить с президентом Зеленским в преддверии разговора Байдена с Путиным. После разговора президент Байден намерен пообщаться с президентом Зеленским. На этом этапе такие планы", - рассказала журналистка.

Кроме этого, она заявила, что в США говорят о том, что оставляют возможности для дипломатических переговоров:

"Но президент Байден планирует дать очень четкие сигналы... В США также говорят о том, что на самом деле не знают, решил ли президент Путин продолжить свои планы... но видят внутреннюю информацию и разведку и говорят, что ситуация критически опасна".

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.