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Переговоры по Донбассу: Киселев объяснил, почему говорить напрямую с Россией нельзя "Россия не может выступать в роли посредника"

В переговорах по Донбассу Россия не может выступать в роли посредника, заявил в эфире "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Я отнюдь не возражаю против того, чтобы США, Россия... Ну простите, Россия не может выступать в конфликте, где она является стороной. Давайте называть вещи своими именами. Россия - все же сторона конфликта, как бы там госпожа Захарова или кто-то еще, или там господин Песков, или сам, не побоюсь этого слова, Владимир Путин не утверждали публично. Поэтому Россия не может выступать здесь в роли посредника", - сказал он.

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"Но если будет посредничать США, а также Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ред.), который предложил взять на себя такую миссию, то прекрасно. Я, кстати, считаю, что именно посредничество необходимо. Я не верю в плодотворность прямых контактов с российским руководством. Обманут, обведут вокруг пальца, наобещают кучу всего и кинут. Вопрос только в том, чтобы если диктат со стороны посредника начинается, то это никуда не годится", - рассказал журналист.

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории", — сказал он.