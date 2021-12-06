19:02, Сегодня

Переговоры Байдена и Путина: названы плюсы и минусы для Украины Владимир Ельченко прокомментировал переговоры президентов США и России

Вопрос агрессии России в сторону Украины вышел на общемировой уровень — об этом заявил в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Владимир Ельченко.

"Эскалация на границе между Россией и Украиной уже достигла того уровня, когда каждый следующий шаг может привести к серьезным и даже трагическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Я думаю, что мы достигли того этапа, когда агрессия России против Украины уже превращается в вопрос мировой политики. В этом есть минусы и плюсы. Возможно, ситуация заслуживает того, чтобы вопрос агрессии России против Украины был обсужден на заседании Совета безопасности ООН", — сказал он.

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Ельченко объяснил, в чем плюсы и минусы сложившейся ситуации.

"Минусы в том, что мы страдаем от этой агрессии, и Бог знает, что случится в декабре или январе, как говорят некоторые прогнозисты. Позитив состоит в том, что мы находимся в центре мирового внимания, и именно на этом, я думаю, будет построена завтрашняя беседа Байдена с Путиным. Мы часто слышим, что нельзя Украину обсуждать без Украины. Думаю, это как раз тот случай, когда можно. А тем более из своего опыта я знаю, что перед такой встречей или беседой обязательно дипломатическими каналами между Вашингтоном и Киевом нам будет доведено и содержание того, что Байден сказал Путину, и я даже думаю, будет обмен мнениями насчет того, что мы хотим, чтобы Байден сказал Путину", — отметил дипломат.

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории", — сказал он.