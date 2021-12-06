18:45, Сегодня

Диалог Байдена и Путина опасен: эксперт назвал причину "Байден вообще не очень много может"

Предсказать, что произойдет на переговорах президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пока сложно, потому что все зависит от того, какой ответ даст Байден Путину. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский журналист-публицист Константин Эггерт.

"Многие считают, и я склонен здесь согласиться, что сам факт этого разговора очень опасен для Украины. Потому что Кремль может ее интерпретировать в любом ключе, в т.ч. что "мы с американцами тут обсуждаем судьбу Украины над головой Киева". Получится ли Байдену избежать этого или нет, я пока не уверен", - сказал он.

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"Согласен, вряд ли Байден может дать какие-либо гарантии, которые потребует Путин. Он не может - даже если бы хотел - в одностороннем порядке отказаться от декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия рано или поздно обязательно вступят в Альянс", - рассказал журналист.

По его мнению, по сути, Байден не может вынудить президента Украины Владимира Зеленского, как и любого другого украинского лидера, например, начать в одностороннем порядке выполнять Минские соглашения:

"Байден вообще не очень много может. Он только может представить Путину схему действий - в том случае, если Путин предпримет какие-то вооруженные действия против Украины. И вот скажет Байден или нет, что он скажет - тут у нас остается большой вопрос. На мой взгляд, сегодня готовится некая акция, касающаяся т.н. "ЛНР" и "ДНР" - либо их взятие под защиту "по гуманитарным соображениям", либо их признание как государств".

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.