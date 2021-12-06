17:58, Сегодня

Встреча Байдена и Путина: Украина должна сделать важный шаг "Нагнетание и повышение ставок постепенно набирают обороты"

В ходе переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина два государства будут говорить о своих стратегических интересах. Об этом заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Светлана Кушнир.

"Украина, скорее всего, будет инструментарием в этих переговорах - либо в положительном, либо в негативном плане", – сказала она.

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"На этот раз мы видим, что нагнетание и повышение ставок постепенно набирают обороты. Поэтому я надеюсь, что еще есть время того, чего пока не произошло, а должно быть. Украинская сторона должна сейчас пообщаться по телефону из США - или с Блинкеном, или с кем-то другим, или, возможно, президенты пообщались бы. Но получить определенные гарантии поддержки США президент Зеленский должен сейчас от президента Байдена. Потому что, как там завтра будет... мы с вами пока не знаем... Гарантий нам пока на самом деле от первого лица США не предоставили", - отметила Кушнир.

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.