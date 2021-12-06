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Расширение инфраструктуры НАТО с Россией согласовывать не должны – политолог Никаких гарантий России в отношении расширения НАТО никто не давал, сообщил Ариэль Коэн

России никто не обещал, что расширения инфраструктуры НАТО не будет. Об этом сообщил в программе "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" американский политолог Ариэль Коэн.

Политолог ответил на вопрос, может ли Запад формально пообещать Кремлю, что расширения НАТО на востоке Европы не будет.

"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный Сенатом. В Сенате его не ратифицируют", - сказал политолог.

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Ариэль Коэн также подчеркнул, что России изначально никто не давал гарантий относительного того, что НАТО не будет расширять свою инфраструктуру в Европе.

"Никто не обещал (России - ред.) не расширять НАТО. Это ложь. Я разговаривал с каждым человеком, который был в это дело вовлечен, лично разговаривал. Никто, ни один человек мне не сказал - "мы им это обещали". Кроме того, они разве дети? Они не знают, что такие обещания делаются именно в виде международного договора, которого никогда не было? Они сами не представили черновик для переговоров по такому договору, не сделали этого. Этого не было. И кто сейчас этот договор будет ратифицировать? Никто", — сказал политолог.

Ранее, экс-посол Украины в США Олег Шамшур сообщил, что в современных условиях маловероятно, что в НАТО найдется страна, которая поддержала бы требования России.

"Для Альянса это будет самоубийство. Кто является "камнем преткновения" для принятия решения - это тоже понятно. Это прежде всего Германия, Франция, но, безусловно, этим позиция нашего членства не ограничивается", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг гарантии того, что Киев откажется от планов присоединиться к НАТО, и призвал Альянс таким же образом ответить России.

В частности, он прокомментировал требование российского руководства о том, чтобы НАТО предоставило Москве гарантии безопасности и нерасширения на Восток.

"Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", — заявил Кулеба.