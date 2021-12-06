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Агрессия России: американский политолог оценил действия Запада "Посмотрим, как отреагируют Байден и НАТО"

Запад недостаточно предпринял действий для остановки агрессии России, заявил в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" американский политолог Ариэль Коэн.

"Запад предпринял какие-то шаги, которые предотвращают дальнейшую угрозу расширения по линии, например, Мариуполь-Херсон-Николаев-Одесса, дальше до молдавской границы и, возможно, Харьков-Киев? Или не предпринял? По сегодняшнему положению вещей, мне кажется, что предприняли недостаточно. Я думаю, что у нас сегодня где-то 60 на 40 шансы, что будут военные действия. Посмотрим, как отреагируют Байден и НАТО", - сказал он.

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Напомним, журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия в ближайшее время не решится напасть на Украину.

"Я думаю, что сегодня полномасштабное вторжение России невозможно. Это я так считаю. Россияне не идиоты, они понимают, что если сюда сунутся, то понесут большие, невосполнимые потери — прежде всего в живой силе. Гробы ребят, которые пришли на чужую территорию, чтобы ее завоевывать, — это большой минус Путину. Поэтому я считаю, что он на вторжение не решится. А все, что сейчас происходит вокруг, делается Россией для повышения своих ставок в торговле с Западом. Видимо, санкции все-таки работают, видимо, России что-то от Запада надо, и Путин ведет себя как рэкетир из 90-х годов: он создает проблему, чтобы потом ее благополучно решить", — сказал он.

При этом основатель "Форума свободной России", оппозиционер Гарри Каспаров сказал, что после краха режима Владимира Путина Россия должна будет вернуть Крым Украине.

"Моя позиция известна: аннексия Крыма — это одно из множества преступлений путинского режима, которые, безусловно, должны быть переиграны новой российской властью. На мой взгляд, это принципиальное условие возвращения России в состояние цивилизованных государств, уважающих право — как внутреннее, так и международное.

Но, очевидно, такая точка зрения разделяется не всеми. Мне кажется, скепсис Ходорковского связан с тем, что Учредительное собрание, которому предстоит, надеемся, в переходный период решать вопросы российского нового государственного устройства, в том числе и территорий, которые входят в эту новую Россию, — там предстоит большая борьба. Ходорковский считает, вряд ли удастся собрать большинство в этом органе для того, чтобы окончательно решить крымскую проблему", — сказал он.