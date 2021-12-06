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Коронавирус в мире: ученый рассказал о новом лекарстве "До конца года, скорее всего, у нас появится новое лекарство"

В борьбе против коронавируса в мире на подходе другое лекарство, разработанное Pfizer. Об этом сказал в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" ученый из США Константин Чумаков.

"Это лекарство, по всей видимости, более безопасное. Результаты клинических испытаний были остановлены досрочно, потому что стало очевидно, что лекарство работает, поэтому продолжать испытание было не нужно. По сообщениям, это лекарство, которое появляется, снижает попадание в больницу и смертность в 10 раз - среди тех, кто уже заболел и кого вовремя начали лечить этим препаратом", - рассказал он.

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"По всей видимости, оно тоже получит разрешение. И мы ожидаем в течение нескольких недель, что это будет решено. До конца года, скорее всего, у нас появится новое лекарство, которое можно применять уже для тех, кто заболел", - сказал ученый.

Напомним, эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, насколько усложнит эпидемическую ситуацию в Украине появление нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон". Эксперт отметила, что повода для страха нет, но и меры профилактики распространения ковида никто не отменял.

"Бояться не нужно, нужно просто иметь актуальную информацию. Но, к сожалению, мы мало знаем об этом новом варианте (штамме – ред.). Неделя уже прошла, как мы услышали вообще о нем. То есть возможно, через две недели мы будем иметь больше информации, которая нам позволит сказать - нужно вводить какие-то новые меры, или нужно просто выполнять те меры защиты, которые мы уже знаем и выполняем. Поэтому пока такой информации, которая бы говорила о том, что нас ждет что-то такое, чего надо бояться, нет", - сказала Мухарская.

Ранее сообщалось, что Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине стали соответствовать критериям "желтой" зоны. Что ждет с новой недели столицу, сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Дополнительных контролеров не будет, потому что меры, введенные в Киеве, были достаточно эффективными. Мы видим почти 2 недели стабилизацию ситуации и снижение по всем эпидемическим показателям в Киеве. Что касается новых правил, которые вводятся постановлением Кабинета министров, — при переходе из красной зоны в желтую будет акцентироваться вопрос о проверке COVID-сертификатов и других документов, это обязанность субъектов хозяйствования", — объяснил он.