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"Северный поток-2" увеличивает зависимость Европы от России — подробности от эксперта Американский политолог рассказал, может ли Запад что-то противопоставить России в энергетике

Запад не может отказаться от российского газа, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" американский политолог Ариэль Коэн.

"Как вы себе представляете - Германия откажется вдруг после всех этих слез, пота и крови от "Северного потока-2"? Я себе этого не представляю. Мне немцы постоянно говорят: Украина Украиной, а газ нам качайте, пожалуйста", — сказал он.

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По словам эксперта, энергетически Запад все больше зависит от России.

"Северный поток-2" увеличивает зависимость Германии или Европы от 40% до 55%. Ничего в энергетической сфере Запад не может предложить как вариант, кроме того, от чего они уже априори отказались — развитие ядерной энергетики. Потому что сегодня либо у тебя уголь и природный газ, либо ядерная энергетика, чтобы обеспечить базу производства электроэнергии. От солнца и ветра эту базу еще получить нельзя, нет батарей, чтобы это накапливать", — сказал он.

Ранее дипломат Руслан Осипенко предположил, что газопровод "Северный поток-2" на ближайшей встрече обсудят президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден.

"Северный поток" будет (в комбинации обсуждаемых вопросов – ред.), потому что его рассматривают как инструмент давления на европейцев. Он запущен как стратегический инструмент, который разделил мнения европейцев - одни поддерживают его, другие нет. Это уже победа Путина. Не запуск "Северного потока-2" (является победой Путина – ред.). Если ему (Путину – ред.) удалось подорвать эту солидарность (людей, которые живут в Евросоюзе - ред.) - это уже победа Путина", — сказал дипломат.