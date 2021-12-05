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Переговоры по Украине: чего Путин хочет добиться от Байдена Марк Фейгин рассказал, какие козыри есть у США и России

На что надеется президент России Владимир Путин в переговорах с президентом США Джо Байденом, и может ли Турция стать посредником в диалоге Киева и Москвы, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.

"Для Путина единственным партнером по переговорам по поводу Украины может быть только Вашингтон. Он же обозначил, что Украина находится под внешним управлением не Турции, а Вашингтона. Тем более что между Вашингтоном и Анкарой есть некоторые противоречия. И даже если с Байденом ни о чем не договорятся, это не приведет к тому, что Путин выберет себе другого посредника в лице Эрдогана. Путин не доверяет Эрдогану в переговорах по поводу Украины даже больше, потому что Эрдоган определенно будет защищать интересны Украины. Путин надеется убедить Байдена заставить Киев следовать Минским соглашениям. Он полагается на то, что если уж не на заочной встрече по видеосвязи, то на очной, о которой он хочет договориться, он сумеет его убедить, чтобы тот заставил Киев пойти на условия Москвы. Он просто скажет, что не может исключить военной агрессии. Его козырь — это то, что он может начать военную операцию. Только это может заставить Байдена идти на переговоры с Москвой. Других козырей у него нет", — сказал он.

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Фейгин также рассказал, какие козыри есть у США против России.

"Эмбарго нефтяное. Они уже об этом говорят. Они говорят, что Россия потерпит такие издержки, которые для нее неприемлемы. Это, конечно, не только "Северный поток-2", который еще не работает. Если война начнется, игра примет другой оборот, там совсем другие ставки. В случае войны истеблишмент надавит на Байдена, чтобы были применены адские санкции, о которых в Стокгольме на прошедшем саммите ОБСЕ говорил Блинкен с Лавровым. Там до крика дошло. Если вдруг начнется какая-то военная операция, все изменится вообще кардинально. На что Путин пойдет и на что решится Байден - это вопрос пока", — сказал он.

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Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Кроме того, Турция заявила о том, что готова стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.