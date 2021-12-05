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Украине нужно надеяться на республиканцев в США: Яковина назвал причину Иван Яковина рассказал, почему "Северный поток-2" стал предметом споров в Сенате

Администрация Джо Байдена поддерживает российский газопровод "Северный поток-2", построенный в обход Украины — об этом говорится в расследовании издания The Hill. По его данным, сенаторы-демократы во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном хотят не допустить одобрения поправок к проекту оборонного бюджета насчет более жестких санкций против газопровода.

Ситуацию прокомментировал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Американцы пока сами не решили, готовы ли они на такие действия, поскольку у них тоже нет единого мнения на этот счет. Украина вообще и "Северный поток-2" в частности на этой неделе стали большими факторами американской внутренней политики. Дело в том, что в США произошло почти историческое событие: там не был принят бюджет обороны на 2022 год. Республиканцы в американском Сенате заблокировали принятие оборонного бюджета своей страны. Лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл объявил, что демократы отказались включить в этот проект бюджета поправки о введении санкций против "Северного потока-2", и поэтому республиканцы заблокировали его принятие", — рассказал он.

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Яковина рассказал о противостоянии американских сенаторов.

"Но это еще не все. Республиканцы требуют, чтобы демократы внесли в бюджет 18 поправок о санкциях против Российской Федерации. Если все эти поправки будут приняты, то у Кремля возникнут гигантские дипломатические и финансовые сложности. Начальство демократического Сената не хочет принимать эти поправки, поскольку боится осложнения отношений с Германией в первую очередь. Поэтому сенаторы-демократы действуют шулерскими методами: они просто не поставили на голосование законопроекты об этих поправках. И многие сенаторы понимают, что лучше не голосовать за эти поправки, чтобы не давать Путину развивать свою газовую инфраструктуру в Европе. В общем, в Сенате назревает грандиозный скандал и серьезное противостояние между республиканцами и демократами. Дело осложняется тем, что оборонный бюджет — это в США священная корова, поэтому принять его обязательно придется. Вопрос только в том, у кого нервы крепче — у республиканцев, которые хотят введения санкций против Путина, или демократов, которые этих санкций не хотят", — сказал он.

Яковина считает, что больше шансов на победу у республиканцев.

"Они не во власти, они в оппозиции и терять им нечего. Для Байдена же и демократов непринятие оборонного бюджета будет большой проблемой и даже позором, потому что если американские солдаты останутся без зарплат ради спокойствия и процветания Владимира Путина, для Байдена это будет не очень красиво выглядеть", — объяснил он.

Ранее экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов дал неутешительный прогноз для Украины по переговорам между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Теперь уже публично заявлена позиция США - оказывать давление на Украину с тем, чтобы изменить ту позицию, которой руководство Украины придерживалось в последние месяцы, о неприемлемости Минских соглашений для Украины", — сказал Илларионов.