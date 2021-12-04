20:15, Сегодня

У Лукашенко не осталось вариантов реагирования на санкции - советник Тихановской "Сейчас санкции бьют даже не столько по Лукашенко"

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет ресурсов, чтобы реагировать на санкции США. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Все, что он может, - это увеличивать репрессии против своих собственных граждан. Он держит в заложниках почти 9 млн человек и может сказать: "Если вы введете новые санкции, то я еще тысячу человек брошу в тюрьму и продам Путину белорусский суверенитет", потому что других инструментов давления и вообще предложений по развитию Беларуси у него не осталось", – сказал он.

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"Сейчас санкции бьют даже не столько по Лукашенко самому, потому что он уже играет ва-банк, ему уже все равно, он понимает, что время выходит. Но для элит Беларуси санкции очень ощутимы и сейчас они не хотят брать ответственность за Лукашенко, за его действия", - рассказал Вячорка.

Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, касающиеся 20 человек и 12 организаций. В списке, в частности, есть Дмитрий Лукашенко – сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Среди подсанкционных компаний фигурируют "Белтехэкспорт", производитель удобрений "Славкалий" и "Агророзквит", украинское дочернее предприятие "Беларуськалия", 140-й ремонтный завод, авиакомпания "Трансавиаэкспорт".

Кроме этого, в санкционный список внесли два транспортных самолета Ил-76ТД и вертолет Agusta-Westland AW-139, зарегистрированный на "Славкалий".

Национальный перевозчик "Белавиа" под санкции не попал.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня может делать серьезную ставку на россиян.