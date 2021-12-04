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Войска РФ у границ Украины: эксперт рассказал, будет ли война "Нагнетается ситуация между НАТО и Россией или между США и Россией"

Накопление войск Россией происходит не для войны с Украиной, отметил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк.

"Россия готовится, накапливает войска не для войны с Украиной, а для войны с НАТО. А НАТО там бряцает тоже оружием и готовится к войне с Россией. Главное, что плацдарм, театр боевых действий будет на территории Украины - и воздушное пространство, и морские воды. И вот США нагнетают ситуацию, чтобы мы целый день говорили, волновали народ о войне", - сказал он.

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"Войну могут остановить только прямые переговоры с Путиным? Так Путин говорит, что "Я не иду на войну". О каких переговорах идет речь? Логики нет. Если Путин это скрывает и готовится к войне, а Америка получила тайную информацию и имеет документы специальных операций, российских планов и тому подобное, они должны быть тайными... а не обсуждать это днем ​​и ночью на телеканалах. Нагнетается ситуация между НАТО и Россией или между США и Россией. Я уверен, что никакой войны не будет. Все завершится тем, что США скажут: "Видите ли, было накопление, была смертельная опасность для Украины, но мы решили вопрос...", - рассказал эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

"Мы должны сказать правду, что не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – заявил президент.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия нагнетает ситуацию на украинской границе, чтобы надавить на высшее руководство Украины.

"Рабочая гипотеза говорит о том, что с помощью таких постоянных публикаций есть попытка оказать психологическое давление на украинское руководство, для того чтобы заставить его пойти на российские условия о принятии Украиной Минских соглашений в интерпретации Путина, о принятии политической автономии ОРДЛО. И к большому соглашению, судя по тому, что президент Украины сказал, что готов к прямым переговорам с Россией - похоже, к этому и идет. Возможно, об этом собираются говорить и Байден с Путиным", - сказал он.