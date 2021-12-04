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Экономика России будет уничтожена за пару месяцев в случае вторжения в Украину - журналист "Все будет зависеть от того, как Путин будет себя вести"

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова была очень важной, рассказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Путин прямым текстом приказал Лаврову добиться от Запада гарантий невступления Украины в НАТО. Что это за гарантии? Во-первых, это бумага с печатью и подписью о том, что Украина никогда в жизни не вступит в НАТО. Во-вторых, это согласие американцев надавить на Киев с тем, чтобы... Путин и Лавров требуют от Вашингтона, чтобы тот заставил Украину выполнить Минские соглашения в той части, которые предусматривают предоставление Донбассу особого статуса. Это означало бы возможность для Москвы формировать власти какие-то на Донбассе - и эти власти обладали бы правом вето на любые внешнеполитические решения Киева, включая решение вступать или не вступать в НАТО", - сказал он.

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"Если бы Лавров добился бы такого давления со стороны Вашингтона на Киев, то это означало бы и поражение Украины в войне, и появление реальной и долгосрочной гарантии невступления Украины в НАТО... Это была программа-максимум. Программа-минимум для Лаврова была - подтверждение согласия американцев на встречу Байдена и Путина уже в ближайшие дни. Путин надеется, что при личной встрече он уже точно уломает Байдена "продать" ему Украину в обмен на неначало войны в Европе", - рассказал журналист.

По его словам, Лаврову не удалось добиться ни первого, ни второго:

"После встречи с Блинкеным Лавров выглядел довольно подавленным и злым. Блинкен дал понять, что американцы не боятся уже никаких угроз со стороны России. Более того, они сами готовы напугать Москву, если это потребуется. Имеется в виду введение против России жесточайших экономических санкций, которые сам Лавров после встречи испуганно назвал "санкциями из ада". По сут, речь идет о том, что в случае вторжения в Украину российская экономика с помощью этих санкций будет уничтожена буквально за пару месяцев. Из России НАТО, Запад сделаю большую Северную Корею - нищую и токсичную страну, с которой вообще никто не захочет иметь никаких дел".

Журналист отметил также главную мысль:

"Блинкен и все остальные НАТОвцы дали понять Москве, что на Киев они давить не собираются. Никаких гарантий невступления Украины в НАТО Кремль не получит. Поэтому ключевое фундаментальное требование Путина относительно Украины было отвергнуто странами Запада. Американцы дают понять, что все будет зависеть от того, как Путин будет себя вести. Если будет пристойно вести, то тогда и встреча Байдена и Путина состоится, а если нет, то нет. А сам "кремлевский старец" сейчас, скорее всего, будет очень сильно злиться... Я думаю, что он будет обострять ситуацию, пойдет на некие гибридные действия против Украины и Запада, но на настоящее вторжение, скорее всего, не решится".

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Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что готовят встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О том, что встреча президентов может состояться, в октябре говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Позже он указал на то, что у России и США есть понимание о том, что встреча должна состояться "в обозримой перспективе". Уже в ноябре он заявил о достижении понимания в проведении встречи.

Кроме того, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Переписка касается урегулирования конфликта на востоке Украины.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что Владимир Путин и Джо Байден точно встретятся за столом переговоров.

"То, что анонсируют россияне, еще не означает, что это правда. То, что мы слышали, говорит о том, что встреча готовится. Но почему-то не сказано, ни где она будет, ни когда она будет. Она может быть через год, всякое бывает в дипломатии. Поэтому я бы не спешил с выводами.

Путин исходит из того, что он "великий". А всем великим нужно внимание на уровне глобальных мировых игроков. Когда это величие у него в апреле было на пике, он стянул войска к границам с Украиной и таким способом фактически вынудил Байдена идти на какую-то встречу. Сейчас полгода прошло, ему нужна очередная "инъекция величия", и он сейчас формирует то, что вызывает беспокойство и у нас, и у наших союзников. Я думаю, что это идет как раз в контексте традиционного для российской внешней политики шантажа, потому что им больше нечего предложить миру, и возможно, в этом контексте можно условно говорить, что такая встреча когда-нибудь, возможно, состоится. Но я бы не стал это заземлять так, что она будет через месяц или через две недели", — сказал он.