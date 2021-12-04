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Коронавирус в Украине: иммунолог объяснила, что такое бустерная доза "Может быть заболевание и после вакцинации"

Повторные случаи коронавируса у человека возможны, отметила в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" иммунолог Алла Волоха.

"Также может быть заболевание и после вакцинации. И если вакцинация может не защищать от болезни, то все-таки она защищает от тяжелых форм. И это действительно важно. Чем будет больший уровень охвата бустерной дозой... Сейчас это индивидуальная защита, но важнейшая защита для уязвимых групп. Также и что касается "Омикрона", потому что не знаем, насколько он тяжел для людей старшего возраста, групп риска, поскольку больше информации о заболеваниях у молодых людей", - сказала она.

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Также Волоха объяснила, что такое бустерная доза в процессе вакцинации:

"Бустерная доза - это доза, которая вводится через определенный промежуток времени, когда снижается уровень иммунной защиты, чтобы усилить этот уровень против вируса. Это такая же доза, но она просто вводится через определенный промежуток времени - чаще всего через полгода".

Напомним, более 10 стран Европы зафиксировали новый штамм коронавируса, которому дали название "Омикрон" — по названию буквы греческого алфавита. Многие страны ввели ограничения на авиарейсы из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм. Его уже выявили в ряде стран Европы: Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах. Израиль стал первой страной, закрывшей свои границы для иностранных граждан, из-за распространения этого штамма.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Этот штамм считается потенциально более опасным, чем "Дельта".

Также доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская отметила, что украинцам нецелесообразно массово делать третью прививку от коронавируса до тех пор, пока полностью не вакцинированы так называемые "группы риска".

На вопрос, нужно ли украинцам прививаться третьей дозой вакцины, Голубовская ответила:

"Я думаю, что после того, как у нас будут вакцинированы основные группы риска. Они у нас еще недовакцинированы, потому что поздно спохватились. Вводить бустерную дозу не совсем логично, пока эти группы не защищены. Основную летальность, основное напряжение системы здравоохранения создают именно они. Поэтому их надо защитить в первую очередь".