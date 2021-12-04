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Новый штамм коронавируса: иммунолог рассказала, что нужно делать украинцам "99% случаев инфекции, которая сегодня есть в мире, - это "Дельта"

Вряд ли Украина сможет избежать нового штамма коронавируса "Омикрон", если он уже распространился в 40 странах, отметила в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" иммунолог Алла Волоха.

"Я не думаю, что нужно паниковать. Паника - это вообще некрасивая реакция. Но мы должны быть готовы к этому", - сказала она.

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По словам иммунолога, нужно продолжать проведение вакцинации:

"Люди, которые вакцинированы, все-таки лучше защищены - по крайней мере, они защищены от тяжелых форм. Если они даже и могут заболеть, то это может протекать в легкой форме".

В то же время она отметила, что пока нет таких четких данных, что от "Омикрона" может быть тяжелое течение заболевания:

"Напротив, есть данные о том, что это может, возможно, даже будет и более легкий вариант. Даже относительно заразности вируса ничего не известно. Но если даже он будет распространяться и вызывать легкие формы, то это все-таки не чрезвычайно опасно. Но вакцинация может также повлиять на возможности распространения вируса. Худший вариант - мне сложно сказать, насколько он может быть хуже "Дельты". Такой уровень заболеваемости и смертности, который сейчас мы видим со штаммом "Дельта", очень тяжел, на мой взгляд. Мне кажется, что "Омикрон" не будет тяжелее, но то, что он может повлечь за собой новую волну заболеваемости, возможно, со временем - это не исключено... Дело в том, что на сегодняшний день преобладает "Дельта" во всем мире. 99% случаев инфекции, которая сегодня есть в мире, - это "Дельта".

Напомним, более 10 стран Европы зафиксировали новый штамм коронавируса, которому дали название "Омикрон" — по названию буквы греческого алфавита. Многие страны ввели ограничения на авиарейсы из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм. Его уже выявили в ряде стран Европы: Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах. Израиль стал первой страной, закрывшей свои границы для иностранных граждан, из-за распространения этого штамма.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Этот штамм считается потенциально более опасным, чем "Дельта".

Ранее иммунолог Борис Донской рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса. Также он рассказал, как не допустить его распространения в Украине.

"Конечно, карантинные меры. Причем необязательно из стран, где обнаружили вирус, потому что с утра не обнаружили, а к обеду уже обнаружат. Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса", — сказал он.