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Переговоры Байдена и Путина: неутешительный прогноз для Украины "Теперь уже публично заявлена ​​позиция США оказывать давление на Украину"

Соединенные Штаты Америки будут давить на украинское руководство, чтобы изменить позицию Украины по поводу Донбасса. Такое предположение озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он напомнил, что Москву уже посещали американский политик Виктория Нуланд и директор ЦРУ Джозеф Бернс. После встреч с российскими представителями власти оказалось, что и Нуланд и Бернс согласны с тем, что Украина должна выполнять Минские соглашения, следовательно - вносить изменения в национальное законодательство и Конституцию.

"Блинкин (Энтони Блинкин - госсекретарь США,-ред) после встречи с Лавровым (Сергей Лавров - глава МИД РФ, - ред.), занял позицию не защитника или сторонника Украины, а позицию посредника между Украиной и Россией. Он подтвердил, что переговоры будут вестись с Украиной и Россией на основе Минских соглашений. Теперь уже публично заявлена позиция США, оказывать давление на Украину с тем, чтобы изменить ту позицию, которой руководство Украины придерживалось в последние месяцы о неприемлемости Минских соглашений для Украины", - говорит Илларионов.

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Он также не согласен с утверждением президента Украины Владимира Зеленского, который хочет провести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы закончить войну на Донбассе:

"Когда он (Владимир Зеленский, -ред) говорит о том, что войну можно закончить путем переговоров с Путиным - он ошибается принципиально. Переговорами с Путиным войну не остановить. Такими переговорами заканчивается не победа, а поражение обеспечивается. Но самое опасное заключается даже не в этом. Президент сказал о том, что Украина собирается возвращать Донбасс. А Крым? А Севастополь? А почему президент выделил Донбасс и забыл про Крым, тем более, что только что прошла Крымская платформа, которая получила поддержку 43 государств и 4 международных организаций"?

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По мнению Илларионова, новая позиция США по Украине может быть озвучена уже на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые должны состояться в ближайшее время.

"И США, возможно, в этих же переговорах подтвердят, что будут оказывать давление на нынешнее украинское руководство с тем, чтобы Украина изменила свою принципиальную позицию, которую она занимала последние месяцы", - сказал он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что готовят встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О том, что встреча президентов может состояться, в октябре говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Позже он указал на то, что у России и США есть понимание о том, что встреча должна состояться "в обозримой перспективе". Уже в ноябре он заявил о достижении понимания в проведении встречи.

Кроме того, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Переписка касается урегулирования конфликта на востоке Украины.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что Владимир Путин и Джо Байден точно встретятся за столом переговоров.

"То, что анонсируют россияне, еще не означает, что это правда. То, что мы слышали, говорит о том, что встреча готовится. Но почему-то не сказано, ни где она будет, ни когда она будет. Она может быть через год, всякое бывает в дипломатии. Поэтому я бы не спешил с выводами.

Путин исходит из того, что он "великий". А всем великим нужно внимание на уровне глобальных мировых игроков. Когда это величие у него в апреле было на пике, он стянул войска к границам с Украиной и таким способом фактически вынудил Байдена идти на какую-то встречу. Сейчас полгода прошло, ему нужна очередная "инъекция величия", и он сейчас формирует то, что вызывает беспокойство и у нас, и у наших союзников. Я думаю, что это идет как раз в контексте традиционного для российской внешней политики шантажа, потому что им больше нечего предложить миру, и возможно, в этом контексте можно условно говорить, что такая встреча когда-нибудь, возможно, состоится. Но я бы не стал это заземлять так, что она будет через месяц или через две недели", — сказал он.