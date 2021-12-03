Переговоры Байдена и Путина: неутешительный прогноз для Украины
"Теперь уже публично заявлена позиция США оказывать давление на Украину"
Соединенные Штаты Америки будут давить на украинское руководство, чтобы изменить позицию Украины по поводу Донбасса. Такое предположение озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.
Он напомнил, что Москву уже посещали американский политик Виктория Нуланд и директор ЦРУ Джозеф Бернс. После встреч с российскими представителями власти оказалось, что и Нуланд и Бернс согласны с тем, что Украина должна выполнять Минские соглашения, следовательно - вносить изменения в национальное законодательство и Конституцию.
"Блинкин (Энтони Блинкин - госсекретарь США,-ред) после встречи с Лавровым (Сергей Лавров - глава МИД РФ, - ред.), занял позицию не защитника или сторонника Украины, а позицию посредника между Украиной и Россией. Он подтвердил, что переговоры будут вестись с Украиной и Россией на основе Минских соглашений.
Теперь уже публично заявлена позиция США, оказывать давление на Украину с тем, чтобы изменить ту позицию, которой руководство Украины придерживалось в последние месяцы о неприемлемости Минских соглашений для Украины", - говорит Илларионов.
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Он также не согласен с утверждением президента Украины Владимира Зеленского, который хочет провести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы закончить войну на Донбассе:
"Когда он (Владимир Зеленский, -ред) говорит о том, что войну можно закончить путем переговоров с Путиным - он ошибается принципиально. Переговорами с Путиным войну не остановить. Такими переговорами заканчивается не победа, а поражение обеспечивается. Но самое опасное заключается даже не в этом. Президент сказал о том, что Украина собирается возвращать Донбасс. А Крым? А Севастополь? А почему президент выделил Донбасс и забыл про Крым, тем более, что только что прошла Крымская платформа, которая получила поддержку 43 государств и 4 международных организаций"?
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По мнению Илларионова, новая позиция США по Украине может быть озвучена уже на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые должны состояться в ближайшее время.
"И США, возможно, в этих же переговорах подтвердят, что будут оказывать давление на нынешнее украинское руководство с тем, чтобы Украина изменила свою принципиальную позицию, которую она занимала последние месяцы", - сказал он.
Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что готовят встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О том, что встреча президентов может состояться, в октябре говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Позже он указал на то, что у России и США есть понимание о том, что встреча должна состояться "в обозримой перспективе". Уже в ноябре он заявил о достижении понимания в проведении встречи.
Кроме того, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Переписка касается урегулирования конфликта на востоке Украины.
В то же время экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что Владимир Путин и Джо Байден точно встретятся за столом переговоров.
"То, что анонсируют россияне, еще не означает, что это правда. То, что мы слышали, говорит о том, что встреча готовится. Но почему-то не сказано, ни где она будет, ни когда она будет. Она может быть через год, всякое бывает в дипломатии. Поэтому я бы не спешил с выводами.
Путин исходит из того, что он "великий". А всем великим нужно внимание на уровне глобальных мировых игроков. Когда это величие у него в апреле было на пике, он стянул войска к границам с Украиной и таким способом фактически вынудил Байдена идти на какую-то встречу. Сейчас полгода прошло, ему нужна очередная "инъекция величия", и он сейчас формирует то, что вызывает беспокойство и у нас, и у наших союзников. Я думаю, что это идет как раз в контексте традиционного для российской внешней политики шантажа, потому что им больше нечего предложить миру, и возможно, в этом контексте можно условно говорить, что такая встреча когда-нибудь, возможно, состоится. Но я бы не стал это заземлять так, что она будет через месяц или через две недели", — сказал он.