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"Россия не отстанет никогда": Бутусов рассказал, что делать Украине "Война идет одновременно в 4-х плоскостях"

Война Украины и России происходит одновременно в четырех плоскостях, заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

"В целом просто нужно сказать, что у нас идет 8-й год война. Война идет одновременно в 4-х плоскостях – на фронте в военной плоскости, информационном поле, идет политически, в частности внутри Украины, а также идет экономически. Россия нас пытается потеснить и нанести удары на каждом из этих фронтов, в каждой из этих отраслей", - отметил он.

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"И конечно, чтобы воевать, чтобы тебя слышали, уважали и ты мог что-то решать и менять в политике, нужна стратегия. Она должна постоянно меняться, направляться, но должна выходить из одного – Россия – это враг, она не отстанет от нас сама по себе. И мы должны дать ей достойный отпор на каждом фронте. Вот тогда у нашей дипломатии будет эффективность, тогда мы сможем что-то решать", - рассказал журналист.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал, каким образом США смогут влиять на ход переговоров с Россией по Донбассу.

"Прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома", — сказал он.

Также военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором возможны прямые переговоры с Россией. По его словам, для этого нужно признание России стороной конфликта на Донбассе на официальном уровне.