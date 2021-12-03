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Он не простит Саакашвили - Илларионов рассказал, что разозлило Путина "Он победил в политических реформах, экономических и даже на поле боя"

Президент России Владимир Путин испытывает удовольствие от всего происходящего с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" бывший советник главы РФ Андрей Илларионов.

По его словам, у Путина есть давнишняя обида на Михаила Саакашвили. Илларионов не исключает, что глава Кремля сейчас лично влияет на дельнейшую судьбу бывшего лидера Грузии.

"В какой степени он влияет на это - мы не знаем. Но то, что это реализует его самые глубокие чувства удовлетворения потому что - это его противник, который победил его своим умом, энергией. Он победил в политических реформах, экономических и даже на поле боя. В том смысле, что Путину не удалось реализовать в Грузии то, что планировалось: захват всей страны, свержение Саакашвили", - рассказал Илларионов.

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Он отметил, что в 2008 году, во время наступления российских войск на Грузию, к Саакашвили прибыли люди от Владимира Путина и пытались его запугать. Ему предлагали покинуть страну.

"Михаил Саакашвили отверг все эти предложения, остался в стране и именно его действия не позволили захватить страну, сохранить политический режим, свободу. И то, что было сделано в стране командой Саакашвили - Путин конечно же не может простить, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили", - сказал он.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября впервые после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили привезли в здание Тбилисского городского суда. Политика доставили из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки.