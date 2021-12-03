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Чем "Дельта" отличается от "Омикрона": Голубовская рассказала о новом штамме "Новые варианты коронавируса в мире будут появляться"

Новые варианты коронавируса в мире будут появляться. Об этом заявила в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"Возбудители мутируют, коронавирусы мутируют. Действительно есть несколько групп объединенных этих вариантов, которые выделяет Центр по контролю заболеваемости США... Есть варианты, которые представляют опасность, - такие, как "Дельта". Теперь это вариант, который уже признан ВОЗ... Чем они отличаются от других? Они имеют большое количество мутаций... Если вариант "Дельта" имел до 10-и этих мутаций (даже меньше), то этот вариант ("Омикрон" - прим. ред.) имеет - именно в этом ключевом фрагменте вируса - около 30-и мутаций - 32, если я не ошибаюсь. Поэтому возникает ряд вопросов", - сказала она.

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По ее словам, в ВОЗ несколько дней назад сообщили, что на сегодняшний день неизвестно, будет ли тяжелее протекать заболеваемость у этих пациентов или нет:

"Также нет данных о том, что он более заразный, чем, например, "Дельта"... И точно также, к сожалению, нельзя сказать, насколько он будет "ускользать" от вакцин, хотя, конечно же, такое количество мутаций предполагает все-таки, что какое-то "ускользание" будет от иммунитета. Поэтому некоторые производители вакцин, например, компания Moderna, меняют стратегию по вакцинации в разработке вакцин".

При этом Ольга Голубовская отметила, что у этих производителей сейчас 3 стратегии:

1. Увеличивать дозу вводимого препарата.

2. Делать поливалентные вакцины, которые гипотетически могут действовать на несколько уже известных вариантов коронавируса.

3. Стратегия, направленная именно на "Омикрон".

"Хочется верить в то, что такой сверхожидаемой катастрофы не будет... Сейчас действительно болеют молодые люди. Вирус, выбирая свой пандемический потенциал, захватывает новые и новые незанятые ниши... Общая летальность будет даже и меньше - за счет того, что молодые люди болели, дети. В основном летальность от этого заболевания концентрируется преимущественно в группах риска, поэтому эти группы должны быть защищены", - отметила доктор.

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Напомним, более 10 стран Европы зафиксировали новый штамм коронавируса, которому дали название "Омикрон" — по названию буквы греческого алфавита. Многие страны ввели ограничения на авиарейсы из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм. Его уже выявили в ряде стран Европы: Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах. Израиль стал первой страной, закрывшей свои границы для иностранных граждан, из-за распространения этого штамма.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Этот штамм считается потенциально более опасным, чем "Дельта".

Ранее иммунолог Борис Донской рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса. Также он рассказал, как не допустить его распространения в Украине.

"Конечно, карантинные меры. Причем необязательно из стран, где обнаружили вирус, потому что с утра не обнаружили, а к обеду уже обнаружат. Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса", — сказал он.